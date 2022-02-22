Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaptığı konuşmada Sovyetler Birliği dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, bugün Sovyetler Birliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin egemenliğini desteklediğini ancak Ukrayna'nın istisna olduğuna işaret eden Putin, "İmparatorluğu yeniden kurma planım yok." dedi.

Putin: Ukrayna’nın doğusu eski Rus toprağıdır

Putin, güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti:

"Donbas'taki durum kritik seviyeye ulaştı. Ukrayna bizim için sadece bir komşu değil, aynı zamanda tarihsel akrabamız, kültürel ve dinen, Slav ve Ortodoks yakınımız. Ukrayna, tarihimizin bir parçası. Ukrayna’nın doğusu eski Rus toprağıdır."

Rusya Devlet Başkanı Putin, kritik kararını açıklıyor. https://t.co/wMSI2DjiW8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2022

"Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı"

"Modern Ukrayna Sovyetler eliyle Rusya tarafından ihdas edildi, yaratıldı. Lenin ve yoldaşları tarihi Rusya’dan toprak kopartmak pahasına Ukrayna’yı meydana getirdi. Kruşhov biliyorsunuz Kırım’ı Ukrayna’ya bağladı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı. Bu anlattıklarım tarihi bir olgu ve Lenin Stalin, Khruşev ve diğerleri Ukrayna SSCB’yi vücuda getirdi." diyen Vladimir Putin, " Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. Sovyet geçmişimiz ve yapılan hataları değiştiremeyiz ama bunları doğrudan lafı çevirmeden anlatabiliriz." açıklamasını yapmıştı.

"Bolşevik politikası sonucunda Ukrayna kurulmuştur"

Putin, açıklamalarına şu sözlerle devam etmişti:

"Şayet Ukrayna Sovyet geçmişinden ve komünizmden kurtulmak istiyorsa bunun için Rusya ile bir olması yeter. Bolşevikler Donbas'ı Ukrayna’ya eklemledi, çaldı. Ukrayna tarihi Rusya’nın bir parçasıdır ve bir tek halkız. Ukrayna ihdas edilirken ve tarihi Rusya’nın toprakları Ukrayna’ya bağışlanırken kimse o toprakların sahiplerine fikrini sormadı. Bolşevik politikası sonucunda Ukrayna kurulmuştur."