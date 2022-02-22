Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Moskova Maslahatgüzarı'nı istişareye çağırdı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıması nedeniyle Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo'yu istişare için çağırdıklarını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın yasa dışı kararı nedeniyle Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo Ukrayna'ya istişareye çağrıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.
Sıradaki Haber
Kremlin: Diplomasi yolu hala açık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz