Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki sözde yönetimleri tanımasına birçok ülke ve uluslararası kuruluş tepkili. Liderler, Kiev yönetimine desteğini dile getirdi.

Avrupa Birliği ve İngiltere gibi çeşitli ülkeler yaptırımlar için harekete geçti.



Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, diplomasi yolunun açık olduğu vurgulanarak, Donbas'a güvenlik güçlerinin gönderilmesinin "durumun nasıl gelişeceğine" bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Asıl mesele, insanların hayatını kurtarmak ve Ukrayna ordusuna bağlı güçlerin provokasyonuna karşı nüfusu korumak" ifadesi kullanıldı.

"Sahip çıktıkları sınırlar" vurgusu

Öte yandan, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgeyi sahip çıktıkları sınırlarla tanıdığı açıklandı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesine de açık olduklarını duyurdu.

Savaşın eşiğine getiren adım

Dünyanın gündemindeki Donbas krizi dün akşam Putin'in peş peşe açıklamaları ile doruk noktasına ulaşmıştı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı. Rus ordusuna ‘gerektiğinde’ Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan 2 ayrı kararnameyi canlı yayında imzalamadan önce yaptığı açıklama ise büyük yankı uyandırdı:

“Ukrayna, bizim tarihimizin bir parçası. Yabancı güçler tarafından yönetiliyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği, Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehdittir. Rusya'ya yönelik bir saldırının ana merkezi Ukrayna olacak. Ukrayna, kendi nükleer silahlarını yapma planı içinde…"

Putin'in 'tanıma' kararı dünyada tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Joe Biden, Donbas'taki ekonomik faaliyetlerinin durdurulmasına dair başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu bölgelerden mal, hizmet veya teknolojinin ABD'ye ithalatı yasaklandı.

Almanya, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin lisanslandırılması sürecini durdurdu.

Gaz ithalatlarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirten Scholz ayrıca, daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda Rusya'yı uyardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise "Yaptırımları uygulamak için çatışma çıkmasını beklemeyin" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo'yu istişare için çağırdıklarını duyurdu

Erdoğan: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanımasıyla ilgili "Biz Rusya’nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi.

AB: Yüzlerce kişiye uygulanabilir

Gelişmeyle birlikte Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik olası yaptırımlara dair açıklama geldi.

Bir AB yetkilisi, Birliğin yüzlerce kişiye yaptırım uygulamayı görüştüğünü ve Rusya devlet tahvillerine yönelik yasağın tartışıldığını söyledi.