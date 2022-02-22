Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya Kuzey Akım 2 projesinin lisanslandırılmasını durdurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin lisanslandırılması sürecini durdurdu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Vladimir Putin'in imzaladığı kararın ardından açıklama yaptı.
Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının uluslararası yasaların ciddi bir ihlali olduğunu söyleyen Scholz, uluslararası toplumun Rusya'nın hukuksuz adımına karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı, "Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli. Rusya'nın son adımları sonrasında Kuzey Akım 2'nin lisanslandırılması süreci ilerleyemez." ifadesini kullandı.
Gaz ithalatlarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirten Scholz ayrıca, daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda Rusya'yı uyardı.
Etiketler: Almanya Donbas Donetsk Olaf Scholz Rusya Vladimir Putin
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