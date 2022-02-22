Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
AB'den "Rusya yaptırım" mesajı: Yüzlerce kişiye uygulanabilir
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği'nden bir yetkili, Birliğin Rusya'dan yüzlerce kişiye yaptırım uygulamayı görüştüğünü söyledi.
Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından Rusya-Ukrayna krizi tepe noktasına ulaştı.
Gelişmeyle birlikte Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik olası yaptırımlara dair açıklama geldi.
Bir AB yetkilisi, Birliğin yüzlerce kişiye yaptırım uygulamayı görüştüğünü ve Rusya devlet tahvillerine yönelik yasağın tartışıldığını söyledi.
Üst düzey diplomat, AB büyükelçilerinin Rusya'ya yaptırım konusunda anlaştığını, detayların görüşülmesi için bugün ilerleyen saatlerde toplanılacağını ifade etti.
Etiketler: Avrupa Birliği Donbas Donetsk Rusya
Son Haberler
- 14:20
- 14:20
- 14:21
- 14:23
- 14:20
Sıradaki Haber
Duma'dan Donetsk ve Luhansk ile dostluk ve iş birliği anlaşmasına onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz