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Üst düzey diplomat, AB büyükelçilerinin Rusya'ya yaptırım konusunda anlaştığını, detayların görüşülmesi için bugün ilerleyen saatlerde toplanılacağını ifade etti.

Bir AB yetkilisi, Birliğin yüzlerce kişiye yaptırım uygulamayı görüştüğünü ve Rusya devlet tahvillerine yönelik yasağın tartışıldığını söyledi.

Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından Rusya-Ukrayna krizi tepe noktasına ulaştı.

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