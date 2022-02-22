Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Duma da bugün Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri ile dostluk ve iş birliği anlaşmasını onayladı.

İşte anlaşmanın detayları

Sözleşmenin 5'inci maddesinde her iki tarafına da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri işbirliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

6. madde, bölgelerinin birbirlerine karşı saldırı başlatmasını engelliyor.

Madde 11, vatandaşların akit taraflar arasında serbest dolaşımını öngörüyor ve hem Rusya'yı hem de sözde cumhuriyetleri "üçüncü ülke vatandaşlarının topraklarına giriş ve çıkış rejimini düzenlemek için üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi önlemi geliştirmek ve uygulamakla" yükümlü kılıyor.

13. madde sözleşme taraflarını, "ulusal azınlıkların kendi topraklarındaki etnik, dilsel, kültürel ve dini kimliklerini korumak ve bu kimlikleri korumak ve geliştirmek için koşullar yaratmakla" ve bireysel ve toplu azınlık haklarını "herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan" güvence altına almakla yükümlü kılıyor.

Zelenskiy: Yaptırımları uygulamak için çatışmayı beklemeyin

Zelenskiy, Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanımasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya Federasyonu bu kararla Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığa temel oluşturuyor. NATO'da olup olmadığımız fark etmez, silahlanma ve askeri konularda bize yardımcı olmanız lazım çünkü bizim askerimiz yarın sizin için de savaşacak."