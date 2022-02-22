Rusya-Ukrayna krizinin ardından uluslararası bir ölçüt olan Brent ham petrolünün fiyatı Salı günü yedi yılın en yüksek seviyesi olan 99.38 dolara ulaştı.

Londra'da FTSE 100 hisse endeksi, yüzde 1.4'ten fazla düşüşle açıldı.

Asya borsaları düşüşle kapandı ve ABD borsaları düşüşe hazırlanıyor.

İngiltere ve bazı batılı müttefikler, Suudi Arabistan'dan sonra en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulundu.

Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi.

'Rusya büyük bir petrol oyuncusu'

Uzmanlar Ukrayna-Rusya krizinin, ayın başından bu yana yüzde 10'dan fazla artan petrol fiyatları üzerinde önemli etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya'yı daha az ham veya doğal gaz tedarik etmeye zorlayan yaptırımların küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisi olacağı belirtiliyor.

Fidelity International'ın yatırım direktörü Maike Currie, Ukrayna krizi, ABD'de soğuk bir kış ve dünya çapında petrol ve gaz kaynaklarına yapılan yatırım eksikliği nedeniyle petrolün varil başına 100 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Currie "Rusya, küresel olarak tüketilen her 10 varil petrolden birini oluşturuyor, bu nedenle petrol fiyatları söz konusu olduğunda önemli bir oyuncu ve tabii ki benzin pompalarındaki tüketicilere gerçekten zarar verecek" diye konuştu.

İngiltere'nin ithal ettiği petrol ve gazın çoğu Rusya'dan gelmese de Rus arzının kısıtlanmasıyla toptan satış fiyatlarının dünya çapında artması bekleniyor.

Ekonomistler bu durumun zaten yüksek olan ernflasyon oranlarını iyice arttırabileceğine dikkat çekiyor.