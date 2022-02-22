Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama
[Fotoğraf:İHA]
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, Gurpalah kenti yakınında Tahliwal sanayi bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde 12 Şubat'ta havai fişek fabrikasında meydan gelen patlamanın ardından çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Hindistan
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