Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Andersson, Rusya'nın Ukrayna kararını kınadı
[Fotoğraf:Depophotos]
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını sert şekilde kınadı.
Düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının, Minsk Barış Anlaşması ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirten Andersson, Avrupa Birliği ve ABD'nin yaptırımlarının Rusya'ya bir maliyetinin olacağını söyledi. Andersson, Putin'in söz konusu kararını sert şekilde kınadıklarını belirtti.
Andersson ayrıca, Kızılhaç'ın Ukrayna'daki çalışmalarına 2 milyon euro yardım yapacaklarını dile getirdi.
Ukrayna'ya yönelik saldırıların tüm Avrupa'yı yakından ilgilendirdiğini aktaran Andersson, `İsveç'e yönelik Rusya'dan gelecek silahlı bir tehdidi dışlayamazsınız, ancak şu anda İsveç'e karşı doğrudan bir askeri tehdit görmüyoruz` ifadelerini kullandı.
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