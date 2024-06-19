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Dünya
TRT Haber 19.06.2024 03:48

Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Kuzey Kore'ye gitti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin'i havaalanında karşıladı. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bazı anlaşmalar gerçekleştirilecek.

Putin, 24 yılın ardından Kuzey Kore'de

Son olarak 2000 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin, 24 yılın ardından tekrar Kuzey Kore'ye gitti.

Başkent Pyongyang'a giden Putin'i Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un havaalanında karşıladı.

Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında Batı tarafından kontrol edilmeyen alternatif ticaret mekanizmalarının inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda anlaşmalar imzalanması hedefleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çin 'olumlu' olarak değerlendirdi, ABD 'endişeli'

Çin, Putin'in Kuzey Kore'ye gitmesini "olumlu" olarak değerlendirdi.

Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin bölgede istikrar ve barışa katkı sunacağına dair beklentilerini Güney Kore'ye iletti.

ABD ise Rusya-Kuzey Kore ilişkisinden rahatsız. Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine dair endişeler dile getirildi.

Fotoğraf. AA[Fotoğraf. AA]

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gidecek.

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