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Dünya
AA 19.06.2024 01:47

ABD'li Senatör Warren: Netanyahu insani bir felaket yarattı

ABD'nin Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "insani bir felaket yarattığını" söyleyerek 24 Temmuz'da Kongre'deki konuşmasına katılmayacağını aktardı.

ABD'li Senatör Warren: Netanyahu insani bir felaket yarattı

 ABD'nin Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, "Başbakan Netanyahu insani bir felaket yarattı. Ayrıca İsrail halkının ve Filistinlilerin kendi uluslarını geliştirmelerine, kendi kaderlerini tayin etmelerine ve onurlu yaşamalarına olanak tanıyacak iki devletli çözüm politikasını desteklemediğini açıkça belirtti" dedi.

"Bakın, ateşkese ihtiyacımız var. O esirleri geri almamız lazım" diye konuşan Demokrat Senatör, Gazze'de ihtiyaç duyulan insani yardıma dikkati çekti.

Bernie Sanders da Netanyahu'nun konuşacağı oturuma katılmayacak

Elizabeth Warren, ayrıca, her iki tarafın "müzakere masasına oturup barışçıl bir çözüm bulmaları için" yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Warren, "ABD Başkanı Joe Biden Netanyahu'ya, Kongre'ye hitap etmemesi gerektiğini açıkça belirtmeli mi?" şeklindeki soruyu ise "Bu başkana bağlı ama ben gitmiyorum" diye cevapladı.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders da 7 Haziran'da, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayarak onun konuşacağı Kongre oturumuna "kesinlikle katılmayacağını" kaydetmişti.

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