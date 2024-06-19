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Dünya
AA 19.06.2024 01:26

Fransa'da İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden gazeteci gözaltında

Fransa'da İsrail'e silah satışına karşı yapılan eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı. Gazeteci, polislere telefon şifresini vermeyince gözaltı süresi uzatıldı.

Fransa'da İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden gazeteci gözaltında

Fransız Blast medyası, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransız Exxelia şirketinin merkezi önünde İsrail'e yönelik silah satışı karşıtı gösteriyi takip eden muhabirlerinin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, Paris'in 11. bölgesinde bir karakola götürülen gazetecinin haber kaynaklarını korumak için polislere telefonunun şifresini vermeyi reddetmesi üzerine gözaltı süresinin uzatıldığı aktarıldı.

Söz konusu gazetecinin gözaltına alınmasının "bilgilendirme özgürlüğüne yönelik ciddi ve haksız saldırı" olduğu ifade edilen açıklamada, Blast muhabirinin derhal serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, birçok göstericinin de gözaltına alındığı ve Paris Savcılığının gösteriyle ilgili soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den "serbest bırakın" çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), söz konusu gazetecinin haber kaynaklarının gizliliğinin ihlal edilme riski bulunduğunu belirterek, "İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden muhabir serbest bırakılmalı" ifadesi kullanıldı.

Gazzeli bir aile, Exxelia'nın ürettiği bileşenlerin İsrail'in fırlattığı füzelerde kullanıldığının tespit edildiğini savunarak şirket hakkında "taksirle adam öldürme ve savaş suçuna ortaklık etme" iddiasıyla 2016'da Paris'te suç duyurusunda bulunmuştu.

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