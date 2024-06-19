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Dünya
AA 19.06.2024 03:14

Çad'da askeri mühimmat deposunda patlama

Çad'ın başkenti Encemine'nin Goundji bölgesinde bulunan Encemine Havalimanı yakınında bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktı.

Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını söyledi.

Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.

"Can kaybı ve maddi hasar meydana geldi"

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi" ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.

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Çad'da askeri mühimmat deposunda patlama
Çad'da askeri mühimmat deposunda patlama
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