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Dünya
AA 01.01.2025 05:43

Porto Riko karanlığa gömüldü

Karayip ülkesi Porto Riko'da, enerji santrallerinde yaşanan arıza nedeniyle halkın yüzde 90'ı elektriksiz kaldı.

Porto Riko karanlığa gömüldü

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin enerji santrallerindeki arızalar, halkın yüzde 90'ını elektriksiz bıraktı.

Elektrik iletiminden sorumlu şirket LUMA Enerji'nin Dış İlişkiler Direktörü Jose Perez, "Önceliklerimiz hastaneler, havaalanları, polis karakolları ve itfaiye istasyonlarıdır. Çalışmalarımız devam ediyor ve insanların yeniden hizmet alması sağlanacak, ancak tüm ülkenin elektriğe kavuşması zaman alacak" dedi.

İspanyol haber ajansı EFE'ye konuşan elektrik teknisyeni Porto Rikolu Javier Corea, enerji santrallerinde çalışan personelin tatilde olduğunu ve arızanın 2 Ocak'a kadar devam edebileceğini belirtti.

Elektrik kesintisi nedeniyle Luis Munoz Marin Uluslararası Havalimanı, jeneratörlerle faaliyetlerine devam etmeye çalışıyor. Tren seferleri geçici olarak durduruldu ve alışveriş merkezleri kepenk kapattı.

Bu arada, elektrik kesintilerinin sıklıkla arttığı ülkede yüzlerce kişi hükümete karşı protesto düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

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