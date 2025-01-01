Katil İsrail, 2024'te öldürdüğü Filistinlilerden 198'inin cenazesini alıkoydu

Filistin'de "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Ulusal Girişimi"nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail yönetimi 2024 yılı içerisinde belgelenmiş 198 şehidin cenazelerini alıkoyuyor." denildi.

Açıklamada, bu sayının, Girişimin belgelediği, "Sayı Mezarlığı" olarak bilinen gizli bir mezarlıkta ve morglarda tutulan 641 kişinin cenazesinin yaklaşık üçte birini oluşturduğu aktarıldı.

İsrail yönetimi, öldürdükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Sayı Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca rakamların bulunduğu gizli mezarlara defnediyor.