Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı duyurdu: Fransız güçleri ülkeden çekilecek

Ulusa sesleniş konuşmasında Fildişililerin kendi silahlı kuvvetlerinin modernize edilmiş haliyle gurur duymaları gerektiğini söyleyen Ouattara, “Bu bağlamda Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde geri çekilmesine karar verdik” dedi.

Kasım ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, Fransa'nın Fildişi Sahili de dahil olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki askeri varlığını 2 bin 200'den 600'e indirmeyi düşündüğünü söylemişti.

1960'larda Batı Afrika'daki sömürge yönetimi sona eren Fransa, Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki askeri darbelerin ardından bu ülkelerdeki askerlerini çekmişti.

Çad hükümeti de kasım ayında Fransa ile olan savunma iş birliği anlaşmasını sona erdirmişti.