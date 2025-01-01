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Dünya
Reuters 01.01.2025 00:15

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı duyurdu: Fransız güçleri ülkeden çekilecek

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız güçlerinin ülkeden çekileceğini duyurdu.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı duyurdu: Fransız güçleri ülkeden çekilecek
[Fotograf: AFP]

Ulusa sesleniş konuşmasında Fildişililerin kendi silahlı kuvvetlerinin modernize edilmiş haliyle gurur duymaları gerektiğini söyleyen Ouattara, “Bu bağlamda Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde geri çekilmesine karar verdik” dedi.

Kasım ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, Fransa'nın Fildişi Sahili de dahil olmak üzere Batı ve Orta Afrika ülkelerindeki askeri varlığını 2 bin 200'den 600'e indirmeyi düşündüğünü söylemişti.

Afrika'da "Fransız kışı" devam ediyor
Afrika'da "Fransız kışı" devam ediyor

1960'larda Batı Afrika'daki sömürge yönetimi sona eren Fransa, Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki askeri darbelerin ardından bu ülkelerdeki askerlerini çekmişti.

Çad hükümeti de kasım ayında Fransa ile olan savunma iş birliği anlaşmasını sona erdirmişti.

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