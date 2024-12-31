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Dünya
AA 31.12.2024 22:47

İrlanda'da "Filistin’e Destek" nöbeti düzenlendi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde Filistin halkına destek amacıyla "Filistin’e Destek" nöbeti düzenlendi.

İrlanda'da "Filistin’e Destek" nöbeti düzenlendi
[Fotograf: AA]

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen etkinlik, İrlanda’nın başkenti Dublin'deki Ha'penny Köprüsü üzerinde gerçekleşti.

İrlanda halkı ve onlarca turistin katıldığı etkinlikte, Filistin bayrakları dalgalandırıldı ve köprüye "İrlanda Filistin’in yanında" yazılı pankart asıldı.

Etkinlik boyunca Filistin'e özgürlük çağrısında bulunan sloganlar atıldı.

Etkinliğe katılan gazeteci Stephen Bourke, Dublin'de her yılbaşı gecesi düzenlenen Filistin'e destek nöbetine katıldığını söyledi.

İsrail güçlerinin Filistin'deki gazetecilerin hedef aldığını ve bundan çok endişe duyduğunu belirten Bourke, "Gazeteciler tutuklandığında ve öldürüldüğünde 'yeter artık' demeliyiz. Bu gerçeğe karşı bir savaş ve biz gerçeği savunmak için buradayız. Gerçeğin ortaya çıkmasını ve durdurulmasını istediğimiz için buradayız." dedi.

Soyismini vermek istemeyen doktor David ise Gazze'de katliamlara devam eden İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetimizi, İsrail'e yaptırımlar uygulamaya başlamaya ikna etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ta ki onlar Gazze ve Filistin halkının haklarını gözetmeye başlayana kadar." diye konuştu.

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