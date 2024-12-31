Açık 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2024 20:19

BM Raportörü, İsrail'e Gazze'deki "soykırımı sonlandır" çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail'e, gözaltında tuttuğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'yi serbest bırakması ve soykırıma son vermesi çağrısında bulundu.

BM Raportörü, İsrail'e Gazze'deki "soykırımı sonlandır" çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

Mofokeng, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Bir doktor ve BM raportörü olduğunu belirten Mofokeng, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin İsrail tarafından uygulanan acımasız gözaltı sürecinin son bulmasını talep ediyorum. Soykırıma son verin." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş, durumlarının açıklanması çağrısında bulunmuştu.​​​​​​​

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail
Sıradaki Haber
BM'den Gazze'de daha fazla bebeğin soğuktan donarak ölebileceği uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı
21:22
Kamu sosyal tesislerinde uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi
21:19
EPDK elektrikte 2025 için hizmet bedellerini belirledi
20:36
ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı
20:20
Ege açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı
20:19
BM'den Gazze'de daha fazla bebeğin soğuktan donarak ölebileceği uyarısı
Başkentte yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
Başkentte yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ