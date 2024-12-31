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Dünya
AA 31.12.2024 20:18

BM'den Gazze'de daha fazla bebeğin soğuktan donarak ölebileceği uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), hava şartları, barınacak yer ve kışlık malzeme sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'nde daha fazla bebeğin soğuktan donarak ölebileceği uyarısında bulundu.

BM'den Gazze'de daha fazla bebeğin soğuktan donarak ölebileceği uyarısı
[Fotograf: AA]

UNRWA'nın sosyal medya hesabından Gazze'de soğuktan donarak ölen bebeklere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Son günlerde 6 bebeğin soğuktan donarak öldüğü anımsatılan açıklamada, "Soğuk, barınak ve temel kışlık malzemelerin sıkıntısı nedeniyle daha fazla bebek ölebilir." denildi.

İsrail'in yardım girişine engellemeler çıkardığı Gazze'ye gönderilmek üzere battaniye ve kışlık giyeceğin içeriye ulaştırılması için beklediğine işaret edilen açıklamada, Gazze'ye yönelik kuşatmanın kaldırılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail saldırılarda oluşan ağır yıkım nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de son bir haftada 6'sı bebek olmak üzere 7 kişi soğuktan donarak hayatını kaybetti.

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