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Dünya
AA 31.12.2024 20:35

ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı

ABD, Rusya ve İran bağlantılı bazı kişi ve gruplara 2024 seçimlerine müdahil oldukları iddiasıyla yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi" ile Moskova merkezli "Jeopolitik Uzmanlık Merkezi" ve başkanı Valery Korovin'in yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Söz konusu kişi ve grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil oldukları, seçim sürecini baltalamaya ve sosyo-politik gerilimi tetiklemeye çalıştıkları iddia edilen açıklamaya göre, ABD, seçim süreçlerine müdahil olan "kötü niyetli aktör ve faaliyetleri" yakından takip etmeye devam edecek.

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