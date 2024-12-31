Açık 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.12.2024 22:12

İşgalci İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nü serbest bırakması için kampanya başlatıldı

Önde gelen şahsiyetler, uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) örgütleri ve sağlık çalışanları, sosyal medyada başlattıkları uluslararası kampanyayla, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını talep etti.

İşgalci İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nü serbest bırakması için kampanya başlatıldı

Sosyal medyada, "Doktor Hüsam Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Gazze'deki soykırım sona ersin" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği tarafından X platformunda yayınlanan açıklamada, "Dr. Hüsam dünyaya hastanesini ve hastalarını korumaları çağrısında bulunuyordu, şimdi ise hastanesi tamamen yıkıldı ve kendisi kaçırılıp İsrail'e götürüldü." denildi.


Açıklamada, dünya çapındaki sağlık çalışanlarının, Ebu Safiyye'nin yanı sıra İsrail güçleri tarafından alıkonulan tüm Filistinli sağlık çalışanları, hastalar ve sivillerin serbest bırakılmasını talep etmek için birleştiği aktarıldı.

Kanada'da ikamet eden anestezi doktoru Dallas Duncan, X platformunda yaptığı açıklamasında, “İsrail güçleri tarafından kaçırılan Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum.” ifadesini kullandı.

Durcan, Gazze'deki hastanelerin ve sağlık çalışanlarının korunması ve soykırımın sonlandırılması çağrısında bulundu.

Aynı çağrı Fransa, İngiltere, İspanya gibi farklı ülkelerdeki doktorlar tarafından da yayınlandı.

Pakistanlı avukat Bina Shahid de Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve İsrail ordusu tarafından alıkonulan diğer tüm sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep etti.

ABD'li Klinik Profesörü Rupa Marya da sağlık çalışanlarına seslerini yükseltmeleri ve Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması ve soykırımın durdurulması talebine katılmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'den seçimlere müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:32
Katil İsrail, Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 1091 bebeği öldürdü
23:14
İstanbul'da otomobil İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü
23:07
İstanbul merkezli 9 ilde yılbaşı rezervasyon dolandırıcılığı operasyonu
22:49
İrlanda'da "Filistin’e Destek" nöbeti düzenlendi
22:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı
21:22
Kamu sosyal tesislerinde uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
Gök vatanın 'demir kartalları' yeni yıla vatan nöbetinde giriyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ