60’tan fazla ülkeden 58 bin çocuk, insanlık dışı ortamlarda kalıyor.

Kamptan ayrılmak isteyen üçüncü ülke vatandaşları, zorla tutuluyor.

Çocuklar cinsel şiddete maruz kalıyor...

Birleşmiş Milletler, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerdeki kamplarda insanlık dışı duruma dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in terör örgütünün elindeki kamplarda insani durumdan derin endişe duyduğunu belirtti.

Bachecelt, Hol ve Roj kamplarında çoğunluğu DEAŞ'lı teröristlerin ailelerinden oluşan 90 bin kişinin aşırı kalabalık ortamlarda kaldığını hatırlattı.

Cinsel şiddet ve insan ticareti

Kamplardaki çok sayıda kişinin insan hakları ihlaline uğradığına işaret etti. Çocukların cinsel şiddete ve insan ticaretine maruz kaldığını belirtti.

Kamplardaki üçüncü ülke vatandaşlarının, kamptan ayrılmasına izin verilmediğine dikkat çekti.

Bachelet, uluslararası topluma seslendi. Kamplarda kalanların haklarını savunmak için her türlü çabanın gösterilmesini istedi.

