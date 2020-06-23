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Singapur Başbakanı Lee erken seçim çağrısı yaptı
[Fotoğraf: AA]
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen erken seçim çağrısı yaptı.
Lee, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Singapur Devlet Başkanı Halime Yakub'a erken seçime gidilebilmesi için parlamentoyu feshetmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.
Singapur Başbakanı, COVID-19 salgınıyla ilgili işlerin kısmen yolunda olduğu bu dönemde erken seçim yapmanın yeni hükümete kesintisiz 5 yıllık görev süresi imkanı tanıyacağını söyledi.
Lee erken seçim çağrısını, mevcut hükümetin görev süresinin sona ereceği gelecek nisan ayında salgının biteceğinin garantisi olmaması nedeniyle yaptığını sözlerine ekledi.
Singapur'da COVID-19 nedeniyle uygulanan birçok önlem günler önce kaldırılmıştı. COVID-19'dan 26 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 42 bin 432.
Etiketler: singapur erken seçimSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 12:56
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