Mezbahalar ve et işleme tesislerinde koronavirüs vakaları artıyor.

Uzmanlara göre, tesislerin soğuk olması virüsün yayılımı için uygun ortamı hazırlıyor. Çalışanların sosyal mesafeyi koruyamaması da bir başka önemli faktör.

Virüs, İngiltere’nin Galler bölgesindeki Anglesey adasında bulunan bir tavuk yetiştirme çiftliğine sıçradı. Çiftlikte çalışan 158 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tesis kapatıldı, 560 çalışan ve aileleri karantinaya alındı. Tüm adanın karantinaya alınması da gündemde.

West Yorkshire'da da bir et işleme tesisinde çalışan 38 kişide koronavirüs tespit edildi, firma faaliyetlerini durdurdu.

Salgın, Almanya'daki fabrikaları da tehdit ediyor. Gütersloh kentindeki ülkenin en büyük et işleme tesisinin bin 500'den fazla çalışanına virüs bulaştı. 6 bin 500 çalışan ve aileleri karantinaya alındı. Tesisin şimdilik tamamen kapatılmadığı açıklandı.

ABD'de bir et işleme firması da 481 çalışanına da virüs bulaşmasıyla gündemde.

Gelişme üzerine Çin, firmanın Arkansas'taki tesisinden kümes hayvanı ithalatını durdurdu.

ABD'de endişe hakim. Yetkililer, yasağın genişletilmesi durumunda Çin'e ihracat yapan et endüstrisinin ciddi darbe alabileceğini ifade ediyor.

Virüsün gıda yoluyla bulaşmadığına dikkat çekilerek, Pekin yönetiminin aldığı kararın siyasi olduğu iddia ediliyor.