Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında, "SDG" ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki duruma değindi.

"Haseke ilinde sivillerin durumu derinden rahatsız edici" diyen Shamdasani, PKK/YPG ile hapishaneden firar eden DEAŞ'lı teröristler arasında yerleşim bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Shamdasani, SDG'nin (PKK/YPG), uluslararası güçlerin hava desteğiyle cezaevini kuşattığını belirterek, DEAŞ'lı olduğundan şüphelenilen tutukluların cezaevinin ana binasını kontrol ettiklerini vurguladı.

YPG/PKK ile çatışan DEAŞ üyelerinin, halihazırda Guveyran Mahallesi'nde ele geçirdikleri Sanayi Hapishanesi'nde tahmini 5 bin erkek tutuklu olduğunu aktaran Shamdasani, buranın Suriye'nin kuzeydoğusundaki en büyük gözaltı merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

PKK/YPG'ye üstü kapalı tepki

Shamdasani, isim vermeden SDG'yi eleştirerek, Sanayi Hapishanesi'nde yüzlerce erkek çocuğun tutulmasına tepki göstererek, bu çocukların güvenliklerinden endişe duymalarının kendilerini rahatsız ettiğini vurguladı.

Haseke'deki son gelişmelerin şüpheli DEAŞ üyeleri de dahil binlerce tutuklunun "çaresiz" durumunu ortaya koyduğuna işaret eden Shamdasani, daha önce SDG'nin kontrolünde, tutukluların aşırı kalabalık koşullarda, tıbbi bakıma muhtaç ve ailelerini göremedikleri "sefil" ve "güvensiz" durumdaki gözaltı merkezlerine ilişkin uyarıda bulunduklarını anımsattı.