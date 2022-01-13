Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hol Kampı'nda şiddet olayları arttı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Hol Kampında bir sağlık görevlisinin silahlı saldırıda ölmesinin ardından, bir doktor da bıçakla yaralandı. Gerginliğin artması üzerine, uluslararası kuruluşlar yardım çalışmalarını askıya aldı.
Suriye'nin Haseke kentindeki Hol Kampı'nda, Suriyeli bir sağlık görevlisi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Etiyopya uyruklu bir doktor bıçakla yaralandı.
Şiddet olaylarının artması üzerine uluslararası kuruluşlar, kamptaki yardım çalışmalarını askıya aldı.
Terör örgütü PKK/YPG, Nisan 2017'de kurduğu kampta, DEAŞ üyeleri ve aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.
Kamptaki siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor. Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, ilaç sıkıntısı başlıca sorunlar arasında yer alıyor.
Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor.
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