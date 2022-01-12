Belçika'da aşılama oranlarının birçok ülkeye kıyasla yüksek olmasına karşın hükümet, aşılananların sayısını artırmak için tedbirler üzerinde çalışıyor.

Milletvekilleri, sağlık komitesinde zorunlu aşılamayı görüşmeye hazırlanıyor. Komitede hazırlanacak raporun ardından, konunun meclis genel kurulunda ele alınması bekleniyor.

Meclis Başkanı Eliane Tillieux, şubatta milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağıracak. Zorunlu aşılama görüşmeleri sırasında sağlıkçılar, hukukçular, sosyologların görüşlerine de başvurulacak.

Şubat sonuna kadar sürmesi beklenen görüşmelerin ardından, zorunlu aşılamayla ilgili bir yasa çıkarılıp çıkarılmaması konusunda karara varılacak.

Nüfusun yüzde 77'si aşılarını tamamladı

Ülkede bugüne kadar yetişkin nüfusun yüzde 88'i, toplam nüfusun ise yüzde 77'si tam olarak aşılandı. Ayrıca yetişkinlerin yüzde 58'ine ve toplam nüfusun yüzde 47'sine takviye dozlar yapıldı.

Belçika hükümeti daha önce sağlık çalışanlarına COVID-19 aşısını mecburi hale getirmişti. 1 Nisan'dan itibaren aşılanmayan sağlık çalışanlarının işten uzaklaştırılacağı bildirilmişti.