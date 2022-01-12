İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM)'deki oy kullanma hakkının askıya alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran'ın BM'nin kurucu ve aktif bir üyesi olarak BM ve diğer uluslararası örgüt ve kuruluşlara üyelik aidatlarını tam ve zamanında ödemeyi taahhüt ettiğini söyleyen Hatibzade, "Maalesef üst üste iki yıldır ABD'nin acımasız ve yasa dışı yaptırımları nedeniyle ülkemizin ödemelerinde sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin BM'ye borçlarını daha hızlı ödeyebilmek için güvenli bir kanal oluşturmaya çalıştığını ifade eden Hatibzade, BM Genel Sekreterliğinin de tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin özel durumunu dikkate alması gerektiğini vurguladı.