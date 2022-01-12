Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'de oy hakkını kaybeden İran: Ödemeler ABD yaptırımlarına takıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Birleşmiş Milletler Genel Kurul'da oy hakkını kaybeden İran, borçlarının ABD'nin yaptırımları nedeniyle ödenemediğini duyurdu.Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle İran'ın dolar bazlı işlemler yapması engelleniyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM)'deki oy kullanma hakkının askıya alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İran'ın BM'nin kurucu ve aktif bir üyesi olarak BM ve diğer uluslararası örgüt ve kuruluşlara üyelik aidatlarını tam ve zamanında ödemeyi taahhüt ettiğini söyleyen Hatibzade, "Maalesef üst üste iki yıldır ABD'nin acımasız ve yasa dışı yaptırımları nedeniyle ülkemizin ödemelerinde sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
Ülkesinin BM'ye borçlarını daha hızlı ödeyebilmek için güvenli bir kanal oluşturmaya çalıştığını ifade eden Hatibzade, BM Genel Sekreterliğinin de tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin özel durumunu dikkate alması gerektiğini vurguladı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler İran ABD
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