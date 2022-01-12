ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Çin'den malzeme alarak Kuzey Kore'nin silah programlarına destek vermekle suçlanan 6 Kuzey Kore ve 1 Rusya vatandaşı ile Rusya merkezli 1 firmanın yaptırım listesine alındığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu adımların, Kuzey Kore'nin silah programını ilerletmesini önlemek amacıyla atıldığı bildirilen açıklamada, bu adımların Kuzey Kore'nin Eylül 2021'den bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek yaptığı 6 füze denemesi nedeniyle alındığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terör ve Finansal İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson ise bu yaptırımlar ile Kuzey Kore'nin denizaşırı ülkelerden silah alışverişinin hedef alındığını söyledi.

"Kuzey Kore'nin son dönemde yaptığı denemeler, uluslararası toplumun diplomasi ve silahlardan arınma çağrılarına rağmen Kuzey Kore'nin yasaklı programlarına devam ettiğinin kanıtıdır."

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkede hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı. Kuzey Kore, Eylülden bu yana 6 füze denemesi yapmıştı.