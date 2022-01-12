Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, Doğu Kudüs’te bir cami için yıkım kararı çıkarttı
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yapım aşamasında olan bir cami için 4 gün içinde yıkım kararı aldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Doğu Kudüs’ün İseviyye mahallesinde 15 gün önce temeli atılan Takva Camii için Kudüs Belediyesi'nden yıkım kararı çıktı.
Haberde, yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan cami için ruhsatsız olduğu gerekçesiyle çıkarılan yıkım kararının 4 gün içinde uygulanacağı belirtildi.
Yıkımın durdurulmasını isteyen Filistinliler, sosyal medyadan “Camilerimiz yıkılamaz” etiketiyle kampanya başlattı.
İsrail polisleri, 3 Ocak’ta mahalleye baskın düzenlemiş ve cami inşaatını engellemeye çalışmıştı.
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