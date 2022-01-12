Kanada’nın Quebec Eyaleti Başbakanı François Legault, yaptığı açıklamada, eyalette gelecek haftalarda ilk doz COVID-19 aşısını olmayı reddedenlerden sağlık vergisi alınacağını söyledi.

Legault, uygulamanın ne zaman başlayacağı ve alınacak sağlık vergisi miktarının ne kadar olacağı konusunda bilgi vermedi.

"Tıbbi olmayan nedenlerle aşı olmayı reddeden yetişkinler için sağlık katkısı getiriyoruz. Bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük getiriyorlar. Nüfusun aşı olan çoğunluğunun, bunun sonuçları olmasını istemesinin de makul olduğunu düşünüyorum. Quebeclilerin takriben yüzde 10'u aşısız durumda ancak sağlık yetkilileri, bu kesimin, hastanelerdeki COVID-19 yataklarının yaklaşık yüzde 50'sini doldurduğunu söylüyor."

Kanada Sivil Özgürlükler Derneği karara tepki gösterdi

Quebec Başbakanı Legault’un kararı üzerine açıklama yapan Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, söz konusu vergiyi "anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

Dernek sözcüsü Cara Zwibel, vergi planının son derece rahatsız edici olduğunu ve Haklar ve Özgürlükler Şartı'nın bedenleri ve tıbbi kararlar üzerinde bireysel özerklik tanıdığını söyledi.

Zwibel, vergi cezasının, halk sağlığı hizmetlerine en çok ihtiyaç duyanları cezalandırmak ve yabancılaştırmakla sonuçlanacak bölücü bir önlem olduğu değerlendirmesinde bulundu.