Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İdlib'de akaryakıt istasyonunda yangın
Suriye'nin İdlib kentindeki bir akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.
Suriye’nin İdlib kenti kuzeyinde yer alan Kafr Losin köyündeki bir akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiği yangın sırasında 16-17 yaşlarında 2 sivil yaşamını yitirdi.
Yangın, yerel itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda söndürüldü. Bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri soğutma çalışmasına başladı.
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