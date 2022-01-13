Suriye’nin İdlib kenti kuzeyinde yer alan Kafr Losin köyündeki bir akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiği yangın sırasında 16-17 yaşlarında 2 sivil yaşamını yitirdi.

Yangın, yerel itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda söndürüldü. Bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri soğutma çalışmasına başladı.