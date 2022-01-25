Avrupa Birliği (AB) Konseyinin açıklamasına göre, tavsiye kararı, kısıtlamasız güvenli seyahatleri kolaylaştırmak için koordinasyon sağlanması amacıyla alındı. Kısıtlamaların bölge temelli olması yerine kişi temelli olması talep edildi.

Kararda, aşılanma oranlarının yükseldiği hatırlatılarak, COVID-19 seyahat tedbirlerinin artık yolcuların nereden geldiğinin değil AB'nin dijital COVID-19 sertifikasının belirleyici olması istendi. Buna rağmen salgının yoğun seyrettiği ülkelerin kapsam dışı bırakılabilecek.

AB'nin COVID-19 sertifikasında kişilerin aşılanma durumları, hastalığı geçirip geçirmediği ve yakın zamanda yapılan test bilgileri bulunuyor.

Karara göre, COVID-19 sertifikası bulunmayanlardan seyahatten 24 saat önce, 24 saat sonra test istenebilecek. Ayrıca zorunlu seyahatler, her gün sınır geçerek evine veya işine gidenler ile 12 yaşın altındaki çocuklara istisna uygulanması gerektiği kaydedildi.

AB Konseyinin kararı, tavsiye niteliği taşıyor. AB ülkeleri, uygulayacakları seyahat kısıtlamalarını kendileri belirliyor.