Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Endonezya’da eğlence mekanı ateşe verildi: 19 ölü
Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde çeteler arasında çıkan çatışmada eğlence mekanının ateşe verilmesi sonucu, 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Eyalet polis sözcüsü Komiser Adam Erwindi yaptığı açıklamada, bir kişinin bıçakla yaralanma sonucu, 18 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini ifade etti.
Olaylar sırasında eğlence mekanının önündeki araçların da kundaklandığı belirtildi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Son Haberler
- 15:43
- 15:35
- 15:40
- 15:32
- 15:45
Sıradaki Haber
Rusya Maliye Bakanlığı kripto paraların yasaklanmasını desteklemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz