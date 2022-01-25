Eyalet polis sözcüsü Komiser Adam Erwindi yaptığı açıklamada, bir kişinin bıçakla yaralanma sonucu, 18 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Olaylar sırasında eğlence mekanının önündeki araçların da kundaklandığı belirtildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.