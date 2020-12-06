Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pfizer, aşısının Hindistan'da kullanımı için başvuru yaptı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Alman BioNTech ile geliştirdiği "BNT162b2" aşı adayının Hindistan'da satış ve dağıtımı için bu ülkeye başvuru yaptı.
Halihazırda 5 aşının ileri aşama klinik denemelerinin sürdüğü Hindistan'da böylelikle, ilk kez bir ilaç şirketi COVID-19 aşısının acil kullanımı için onay başvurusu yapmış oldu.
Ülkede, Hint biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech'in geliştirdiği yerli aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri 27 Kasım'da başlamıştı.
Hindistan'da 9 milyon 644 bin 529 kişide tespit edilen koronavirüs nedeniyle 140 bin 216 kişi öldü.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Hindistan Koronavirüs
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