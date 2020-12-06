Batı Afrika ülkesi Gana'da halk, devlet başkanı ve milletvekillerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Devlet başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ikinci dönemde de koltuğunu korumak istiyor.

Yaklaşık 17 milyon Ganalının oy kullanacağı seçimlerde seçmenlerin yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturuyor. 18-24 yaş arası yaklaşık 2 milyon genç de sandığa gidecek.

Gana, 1957'de bağımsızlığını kazanmasının ardından çeşitli yönetim sistemlerini denedi ancak 1992'de "Dördüncü Cumhuriyet" sistemine geçmesinden bu yana ülke iktidar partisi Ulusal Vatansever Partisi (NPP) ve muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) tarafından yönetiliyor. Dördüncü Cumhuriyet sistemine göre devlet başkanları sadece iki dönem seçilebiliyor.

Ülkede yarın düzenlenecek seçimlerde devlet başkanlığı yarışında NPP lideri mevcut Devlet Başkanı Akufo-Addo ile ana muhalefet partisi NDC adayı John Dramani Mahama öne çıkıyor.

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo

72 yaşındaki Akufo-Addo, görevdeki ikinci ve son dört yıllık dönemi için yarışıyor.

Ülkede daha önce 2008 ve 2012 yıllarında devlet başkanlığı koltuğu için yarışan Akufo-Addo, 7 Aralık 2016'daki başkanlık seçimini yüzde 53,85'lik oyla kazandı. Akufo-Addo ayrıca Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderliğini sürdürüyor.

Akufo-Addo, siyasi hayatına 1966'da üniversite döneminde başlayarak dört kere ülkenin Eastern bölgesindeki Abuakwa'dan milletvekili seçildi.

2001-2003 yıllarında Gana başsavcısı olarak görev yapan Akufo-Addo, 2003-2007 yıllarında ise dışişleri bakanı oldu.

John Dramani Mahama

62 yaşındaki Mahama da ikinci kez seçilebilmek için mücadele ediyor.

Mahama, 2008-2012 yıllarında devlet başkan yardımcılığı görevi sırasında dönemin Devlet Başkanı John Evans Atta Mills'in 2009'da hayatını kaybetmesi nedeniyle devlet başkanlığı görevini üstlendi.

2012'de yeniden düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Mahama, 2016 seçimlerinde ise Akufo-Addo'ya karşı kaybetti.

Batı Gonja bölgesinin ilk meclis üyesi olarak bilinen Mahama, 1997-2009 yıllarında mecliste bölgeyi temsil etti. Mahama, 1998-2001 yıllarında enformasyon bakanı olarak görev yaptı.

Ülkenin mevcut sorunları ve seçim vaatleri

Devlet başkanı adayları, 7 Aralık'taki seçimin galibi olabilmek için ekonomiden, sosyal refah ve eğitime kadar farklı alanlarda seçim vaatlerinde bulunuyor.

Gana'da yeni seçilecek devlet başkanının, ekonomi, eğitim, enerji altyapı ve yolsuzluk gibi sorunları çözmesi isteniyor.

Akufo-Addo'nun vaatleri arasında, başlattığı ücretsiz lise eğitimi projesini devam ettirmek, 2020-2021 akademik yıl için 60 bin üniversite öğrencisine burs ve gençlere istihdam sağlamak için her bölgeye bir fabrika kurmak gibi projeler bulunuyor.

En büyük rakibi Mahama ise ücretsiz lise eğitim projesini devam ettirme, üniversite öğrencilerine 2020-2021 akademik yıl için ücretsiz eğitim, bir milyon üniversite mezununu istihdam ve ekonomiyi güçlendirme gibi vaatlerini sıralıyor.