Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 619'a yükseldi.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 706 kişi iyileşti.