Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 18 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 18 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 619'a yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 706 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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