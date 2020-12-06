Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Küçük torununa şişe fırlatan müşteriyi masayla dövdü
ABD’de restoran sahibi bir babaanne torununa dezenfektan şişesi fırlatan müşteriyi masayla dövdü.
Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde bir müşteri siparişini almak için Doris Campos’un sahibi olduğu restorana gitti. Siparişinin henüz hazır olmadığını öğrenen müşteri bağırmaya başladı.
Tartışma başladıktan sonra müşteri, Campos'un kızının kucağındaki torununa dezenfektan fırlattı. Bunun üzerine Campos bir masayla müşteriyi yere serdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada viral oldu.
Etiketler: ABD
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