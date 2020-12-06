Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 07:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yemen'de insani kriz sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'de süren iç savaşta sivil kayıplar her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler (BM), son iki ayda 139 sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.
Yemen'de iç savaşın neden olduğu insani kriz büyüyor.
Birleşmiş Milletler, son aylarda Hudeyde'de çatışmaların arttığını belirtti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, şehir genelinde son iki ayda 139 sivilin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.
Ofisten yapılan açıklamada, çatışan tarafların, sivillere yönelik uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları durdurması gerektiği vurgulandı.
Bugüne kadar 112 bin kişi öldü
Yemen iç savaşındabugüne kadar 12 bini sivil, 112 bin kişi yaşamını yitirdi.
Kurbanlar arasında 2 bin 138 de çocuk bulunuyor.
Bu arada Ebyen şehrinde Abu Dabi yönetimi destekli Güney Geçiş Konseyi'nden üst düzey bir komutan öldürüldü.
Etiketler: Savaş
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