Senatodaki Cumhuriyetçi çoğunluğun kaderini belirleyecek Georgia eyaletindeki ikinci tur oylama öncesinde Trump, Cumhuriyetçi adaylar David Perdue ve Kelly Loeffler'e destek vermek üzere eyalete gitti.

Trump, burada yaptığı konuşmada, "Birçok kişi, arkadaşlarım, 'başkanlık seçiminden dolayı öfkeliyiz, sandığa gitmeyelim' diyor. Bunlar benim arkadaşlarım, çok iyi insanlar. Bu neredeyse bir protesto gibidir. Ama bunu yaparsanız, radikal sol kazanacak. Bu benim içgüdüm. Evet, bu kadar oy çalındığı, bizden alındığı için öfkelisiniz. Bunu yapamayız. Aslında tam aksini yapmamız gerekir" dedi.

Başkanlık seçiminde yolsuzlukların yaşandığını ve seçimin kendisinden çalındığını ifade eden Trump, seçimle ilgili davaları devam ederken partisinin aynı zamanda Georgia seçimlerinin ikinci turuna da hazırlanması çağrısında bulundu.

Başta Cumhuriyetçi Vali Brian Kempt olmak üzere eyaletteki Cumhuriyetçi siyasileri eleştiren Trump, resmi olmayan sonuçlara göre 13 bin oyla rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı kaybettiği Georgia başkanlık seçim sonuçlarına karşı itirazlarında, partisinin kendisine gerekli desteği vermediğini söyledi.