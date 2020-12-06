Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 03:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Netanyahu karşıtı gösterilerde 27 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı düzenlenen gösterilerde 27 kişi gözaltına alındı.
Batı Kudüs'te Başbakanlık konutunun bulunduğu Paris meydanında toplanan binlerce kişi, Netanyahu karşıtı pankartlar taşıyıp sloganlar attı.
Hakkındaki yolsuzluk davası ve pandemi sürecinde başarısız olduğu gerekçeleriyle Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı.
Göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
İsrail polisi, 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin bazı diğer noktalarında da gösteriler düzenlendi.
Etiketler: İsrail
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