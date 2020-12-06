Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 810 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 810 bin 449'a yükseldi.
Dünyayı saran koronavirüs kabusu Afrika ülkelerinde de etkisini artırdı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 67'ye çıktı.
COVID-19 vaka sayısı 4 bin 645 artışla 810 bin 449'a ulaştı.
Bugüne kadar 5 milyon 565 bin 928 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 744 bin 298'i iyileşti.
Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 262 bini geçti.
Etiketler: Koronavirüs Afrika Koronavirüs Tedbirleri
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