Dünyayı saran koronavirüs kabusu Afrika ülkelerinde de etkisini artırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 67'ye çıktı.

COVID-19 vaka sayısı 4 bin 645 artışla 810 bin 449'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 565 bin 928 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 744 bin 298'i iyileşti.

Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 262 bini geçti.