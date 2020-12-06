Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da COVID-19 kaynaklı ölü sayısı düşüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 923 artışla 2 milyon 281 bin 475'e yükseldi.
Fransa'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 216 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 54 bin 981'e çıktı.
Hastanelerde 3 bin 230'u yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 70 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1006 artışla 169 bin 358'e ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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