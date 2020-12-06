Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Salih el-Aruri, Ramallah'ta İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan 13 yaşındaki Ali Eymen Ebu Aliyya'nın babasını telefonla aradı.

Aruri, "Hareketin, tüm Filistinlilerle birlikte işgalciler ve Yahudi yerleşimcilerle mücadeleye, Batı Şeria'yı ilhak ve işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirme planlarını bozmaya devam edeceğini" belirtti.

BM'den İsrail'e inceleme başlatılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e inceleme başlatması çağrısında bulunmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, cuma günü 13 yaşındaki Ali Eymen Ebu Aliyya'nın İsrail askerlerince karnından vurulduğunu ve hastanede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.