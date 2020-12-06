Ulusal Meclis'te (AN) yer alacak milletvekili sayısının 167'den 277'ye çıkarıldığı ülkede, 20,7 milyon seçmen 227 sandalyeli meclise temsilci göndermek için oy kullanacak.

Ulusal Seçim Konseyinin Başkanı Alfonzo, ülke genelinde 14 bin 200 sandık merkezinin oy kullanılması için hazır olduğunu söyledi.

Seçimleri 17 ülkeden gelen heyet ve gözlemciler takip ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, parlamento seçimlerini yapıp iktidarın mecliste çoğunluk elde etmesini sağlayarak ABD ve AB'nin, AN Başkanı'nı ülkenin meşru devlet başkanı olarak kabul etmesini sonlandırmak istiyor.

Muhalefetten seçim boykotu

Maduro, muhalefetin parlamento seçimlerini kazanması halinde devlet başkanlığı görevini bırakacağını ilan edip muhalif partileri seçimlere katılmaya davet etmesine rağmen muhalefet, Maduro'nun talebine olumsuz yanıt verdi.

Ülkede 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden, ABD ile birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini alan muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, seçimleri "hileli ve antidemokratik" ilan ederek boykot edeceklerini duyurdu.

Guaido, 7-12 Aralık arasında meydanlarda geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceklerini belirterek adil, özgür ve uluslararası baskı mekanizmalarının da desteğini alarak seçim çağrısında bulunacaklarını söyledi.

Bunun yanı sıra seçimin hileli olacağını iddia eden siyasi partilerden Demokratik Hareket (Accion Democratica) ve Önce Adalet (Primero Justica) partileri dahil 30 siyasi hareket, kendi aralarında bir anlaşma imzalayarak seçimleri boykot edeceklerini açıkladılar.