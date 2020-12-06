Hindistan'da 36 bin 11 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 644 bin 222'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 100 bin 792 oldu.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.