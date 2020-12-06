Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 140 bin 182'ye yükseldi.
Hindistan'da 36 bin 11 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 644 bin 222'ye çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 100 bin 792 oldu.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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