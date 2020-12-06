Haber Giriş: 6 Aralık 2020 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de 631 yeni vaka tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 37 bin 546'ya çıktı.
Güney Kore'de virüse yakalanan 29 bin 128 kişi sağlığına kavuştu.
Ülkede son 24 saatte COVID-19'dan 5 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 545'e çıktı.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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