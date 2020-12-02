Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
BioNTech-Pfizer aşısının İngiltere'de kullanımına onay
[Temsili fotoğraf: Reuters ]
Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verildi.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun (MHRA) söz konusu aşının kullanılabilmesine ilişkin önerisi, İngiliz hükümetince kabul edildi.
Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk aşı uygulamalarının gelecek hafta yapılacağını söyledi.
Ülke genelinde 50 hastane, aşının uygulanması için hazırlıklarını tamamladı.
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Etiketler: Aşı Çalışmaları Koronavirüs
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