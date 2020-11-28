Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.
COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır. pic.twitter.com/mj5fTssPtU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020
Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Aşı Çalışmaları Koronavirüs
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