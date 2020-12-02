Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 9 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 9 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı 2 vakaya İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 649 kişi iyileşti.
Etiketler: Koronavirüs Çin
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