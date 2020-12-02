Yurt içi kaynaklı 2 vakaya İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 649 kişi iyileşti.